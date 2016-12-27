СМИ: подозреваемый в атаке в Берлине хотел бежать в Тунис через Сицилию

РИМ, 27 дек — РИА Новости, Наталия Шмакова. Подозреваемый в совершении теракта в Берлине тунисец Анис Амри планировал пересечь всю Италию из Милана до Сицилии, откуда намеревался вернуться в Тунис, пишет во вторник итальянская газета Il Messaggero.

Издание, которое ссылается на версию следователей из Рима и Милана, отмечает, что план побега Амри на родину был тщательно проработан. По дороге с севера на юг Италии он должен был остановиться у нескольких доверенных лиц.

Кроме того, следователи подозревают, что в центральной части Италии есть некая "база", которая была готова оказать помощь тунисцу. В этой связи следователи ведут поиски возможных сообщников Амри.

В пользу этой версии может свидетельствовать тот факт, что фальшивые документы, в частности вид на жительство, которые были обнаружены у Амри за несколько недель до теракта в Берлине, были подготовлены в Палермо, где у него могли остаться связи, поскольку именно на Сицилии тунисец провел в тюрьме почти 4 года в период с 2011 по 2015 год.

Неделю назад грузовик протаранил рождественский базар в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ). Подозреваемый в совершении теракта в Берлине 24-летний тунисец Анис Амри был официально объявлен в розыск. В пятницу, 23 декабря, стало известно, что Амри убит в пригороде Милана в перестрелке с полицией. На Апеннины тунисец прибыл из Франции.