Почти треть жителей Латвии готовы эмигрировать из страны, показал опрос

РИГА, 27 дек – РИА Новости. Почти треть жителей Латвии готовы уехать жить в одну из западных стран, свидетельствуют обнародованные во вторник данные опроса, проведенного центром исследований общественного мнения SKDS.

"Тридцать процентов жителей Латвии оказались готовы к переезду на Запад, если бы у них была такая возможность, но 60% дали отрицательный ответ. Еще 9% не смогли дать на заданный вопрос конкретного ответа", — говорится в пресс-релизе.

Больше всего желающих уехать за границу было в 2009 году — 52% жителей Латвии. С тех пор этот показатель постоянно снижался.

Опрос проводился в начале декабря. В нем приняли участие 1 тысяча жителей Латвии из разных регионов страны.