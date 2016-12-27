Конвенция по правовому статусу Каспия согласована на 80%, заявили в Баку

БАКУ, 27 дек – РИА Новости, Вугар Гасанов. Нынешний этап переговоров по правовому статусу Каспия можно расценивать как начало заключительного этапа, статьи конвенции согласованы на 80%, заявил во вторник министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

Вопрос определения правового статуса Каспийского моря получил актуальность после распада СССР, когда появление новых субъектов международного права — государств Азербайджан, Казахстан и Туркмения — поставило вопрос о разграничении Каспия уже между пятью странами. Сложности определения статуса Каспия связаны, в частности, с признанием его озером или морем, разграничение которых регулируется разными положениями международного права.

"Нынешний этап переговоров по правовому статусу Каспия можно расценивать как начало заключительного этапа. Большинство статей конвенции, связанной со статусом, можно сказать, в целом до 80% согласованы", — цитирует слова Мамедъярова агентство "Азертадж".

По его словам, после бакинского и астраханского саммитов нашли решение многие важные вопросы, касающиеся правового статуса Каспийского моря.

"Входящие сюда вопросы, связанные с разделом водной поверхности, согласованием правовых режимов, безопасностью, судоходством, охраной и использованием биологических ресурсов, чрезвычайными ситуациями, гидрометеорологией, обеспечивают и регулируют сотрудничество и деятельность прикаспийских стран посредством проекта конвенции, а также многочисленных подписанных соглашений", — сказал глава МИД Азербайджана.