Савченко объявила о создании своего движения

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости. Депутат Верховной рады Надежда Савченко, ранее осужденная в России по делу об убийстве журналистов в Донбассе и помилованная президентом РФ, официальное объявила о создании своей общественной платформы РУНА, целью которой будет построение на Украине децентрализованного унитарного государства.

"Сегодня мы хотим представить вам общественную платформу. То, что я говорила – это не будет политический проект. Партия – это всего лишь механизм, она у нас появится тогда, когда это будет нужно. В данный момент это простое естественное объединение людей", — сказала Савченко на пресс-конференции во вторник.

Она уточнила, что общественная организация не имеет спонсоров, источник ее финансирование – пожертвования, которые поступают на ее личный счет и на счет самой общественной организации.

Представитель экспертной группы "Народный суверенитет" Теодор Дякив, который вошел в состав общественной организации, заявил, что целью организации является изменение нынешней системы государственной власти и построение децентрализованной унитарной республики.

"Нужно строить политическую систему и институты на новых принципах. Нынешнюю представительскую демократию мы хотим заменить контролированной представительской демократией и построить на Украине государственный строй, который соответствует децентрализованной унитарной республике, чтобы не было никаких сомнений или намеков о федерализме или чем-то подобном", — сказал Дякив.