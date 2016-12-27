В Бельгии предотвратили шесть терактов с 2014 года

БРЮССЕЛЬ, 27 дек — РИА Новости, Александр Шишло. Шесть терактов предотвращены в Бельгии с 2014 года, сообщил во вторник глава федеральной полиции королевства, в компетенцию которой входит также борьба с терроризмом, Эрик Якобс.

"С ноября 2014 года мы смогли предотвратить, по меньшей мере, шесть терактов! И это было сделано в тесном сотрудничестве со спецслужбами", — сказал он журналистам.

По словам Якобса, после терактов 22 марта в Брюсселе правоохранительные органы получают от граждан не менее 600 уведомлений в день о подозрительных лицах.

В результате терактов в аэропорту и метро Брюсселя погибли 32 человека, более 300 получили ранения различной степени тяжести. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).