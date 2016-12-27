СМИ сообщили новые подробности о теракте в Берлине
11:2227.12.2016
(обновлено: 11:40 27.12.2016)
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Водитель-поляк Лукаш Урбан, чей грузовик был использован для атаки на рождественском базаре в Берлине, был не в состоянии помешать террористу, вырывая у него руль, из-за ранения, сообщает таблоид Bild.
Ранее таблоид сообщал, что Урбан был жив во время атаки и пытался помешать злоумышленнику, вырывая у него руль.
По данным таблоида, поляк получил выстрел в голову примерно между 16.30 и 17.30 (18.30 и 19.30 мск) и потерял много крови. Возможно, в момент теракта (около 20.00 по местному времени) он еще был жив. Однако, медики исключают, что Урбан был в состоянии действовать осознанно, поэтому не мог вырывать руль у террориста.
Грузовик протаранил рождественскую ярмарку в Берлине. Фото с места трагедии
По меньшей мере 12 человек погибли на рождественской ярмарке на площади Брайтшайдплац в берлинском районе Шарлоттенбург, где в толпу врезался грузовик.
Ранее полиция сообщила, что следователи исходят из того, что грузовик был направлен в толпу намеренно.
Ранения получили 48 человек.
На место происшествия прибыли наряды полиции и спасателей.
Ближайшие улицы были полностью перекрыты, к Gedächtniskirche прибыли десятки карет скорой помощи. Для пострадавших была разбита большая белая палатка, там раненым оказывали первую помощь.
Автомобили полиции и скорой помощи у церкви Кайзера Вильгельма на Брайтшайдплац в Берлине, неподалеку от которой 19 декабря грузовик протаранил рождественскую ярмарку.
Сообщается, что за рулем был, предположительно, беженец из Афганистана или Пакистана, а рядом находился польский гражданин, который работал на этой машине водителем.
Меры безопасности в городе усилены, полиция предполагает теракт.
Власти сообщают, что среди пострадавших много туристов, их гражданство еще устанавливается. Российское посольство сообщило, что не располагает данными о пострадавших в происшествии россиянах и остается в тесном контакте с полицией.
У грузовика были польские номера. По данным берлинской полиции, машину могли украсть на стройке в Польше. Польский владелец грузовика рассказал, что днем водитель машины позвонил ему и сообщил, что "находится в районе, большинство жителей которого — мусульмане", а вскоре связь пропала.
Водитель грузовика скрылся с места преступления, но, по данным берлинской полиции, был схвачен, в настоящее время его допрашивают. Второй человек, который находился в кабине грузовика во время наезда, погиб.
Грузовик давил людей на участке около 50 метров, переворачивал павильоны и рушил прилавки. Выезжая на соседнюю улицу, грузовик сбил один из павильонов и остановился.
Берлинцы несут на место трагедии цветы и свечи.
Полиция и спасатели на Брайтшайдплац в Берлине, неподалеку от которой грузовик протаранил рождественскую ярмарку.
Автомобили полиции и скорой помощи у церкви Кайзера Вильгельма на Брайтшайдплац в Берлине, неподалеку от которой грузовик протаранил рождественскую ярмарку.
Свечи на Брайтшайдплац в Берлине, неподалеку от которой грузовик протаранил рождественскую ярмарку.
После произошедшего полиция Берлина призвала жителей и гостей города не выходить на улицу. Однако затем правоохранители сообщили, что угрозы в центре столицы нет.
Неделю назад грузовик протаранил рождественский базар в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ). Подозреваемый в причастности к теракту в Берлине 24-летний тунисец Анис Амри был официально объявлен в розыск. В пятницу, 23 декабря, стало известно, что Амри убит в Италии в перестрелке с полицией.
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