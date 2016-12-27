Суд в Киеве рассмотрит в январе жалобу "Газпрома" на решение о штрафе

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости. Киевский апелляционный хозяйственный суд 18 января рассмотрит жалобу "Газпрома" на решение Хозяйственного суда Киева, который обязал компанию выплатить антимонопольный штраф в сумме около 6,8 миллиарда долларов, сообщается на странице суда на официальном портале "Судебная власть".
Согласно графику судебных заседаний, на 18 января 2017 года на 09.40 утра (10.40 мск) назначено заседание, где органом, подавшим апелляционную жалобу, является публичное акционерное общество "Газпром", а истцом — Антимонопольный комитет Украины.
В российском газовом холдинге опасаются, что решение киевского суда может быть направлено на принудительный отъем газа из транзитной трубы, хотя власти Украины это отрицают.