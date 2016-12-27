СМИ: в аэропорту Дели едва не столкнулись два пассажирских лайнера

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 дек – РИА Новости. Два пассажирских лайнера едва избежали лобового столкновения во время руления на летном поле международного аэропорта имени Индиры Ганди в Дели, передает телеканал NDTV со ссылкой на источники.

Самолет компании IndiGo со 160 пассажирами прибыл из города Лакхнау и направлялся на стоянку по рулежной дорожке, на которой в этот же момент находился борт компании SpiceJet со 187 пассажирами на борту, который готовился вылететь в Хайдарабад. В результате произошло опасное сближение бортов на встречном направлении, сообщает телеканал. В свою очередь, агентство ANI распространило фотографию, на которой запечатлены стоящие на против друг друга самолеты, расстояние между которыми составляет около 50 метров.

В компании SpiceJet подтвердили инцидент. Как отмечают в компании, пилоты самолета все время выполняли инструкции диспетчеров.

"Во время руления экипаж SpiceJet заметил другой самолет на той же рулежной дорожке, двигавшийся навстречу. Действуя без промедлений, экипаж SpiceJet немедленно остановил самолет и сообщил (об инциденте) диспетчерам", — говорится в сообщении авиакомпании.

В результате инцидента никто не пострадал. Главное управление гражданской авиации Индии (DGCA) начало проверку. По предварительной версии, причиной происшествия могла стать несогласованность действий диспетчеров и пилотов.