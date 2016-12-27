Новый президент Молдавии отправил в отставку главу Минобороны

КИШИНЕВ, 27 дек — РИА Новости. Новый президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что подписал указ об отставке главы Минобороны Анатолия Шалару.

"Несколько минут назад подписал указ об отставке с поста министра обороны Шалару", — написал Додон на своей официальной странице в соцсети Facebook.

Шалару известен своими заявлениями о создании "музея советской оккупации". Специально для этого из расположения мотопехотной бригады №2 имени Штефана чел Маре в Кишиневе был вывезен советский танк Т-34.

Додон вступил в должность в пятницу, 23 декабря. Согласно своей предвыборной программе, он намерен восстановить стратегическое партнерство с Россией, вернуть молдавскую продукцию на рынок РФ и нормализовать сотрудничество в энергетике.