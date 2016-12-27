СМИ: сотни беженцев возвращаются в лагеря во французском Кале

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Бывшие жители ликвидированного лагеря мигрантов в городе Кале на севере Франции каждую неделю сотнями возвращаются в небольшие лагеря на территории региона в надежде оттуда добраться до Великобритании, сообщила газета Independent.

Расселение лагеря мигрантов в Кале, называемого также "джунглями", прошло в конце октября. В общей сложности более 5,5 тысячи бывших обитателей лагеря нашли приют в специальных центрах размещения в разных городах Франции.

Как сообщает издание, по меньшей мере шесть стихийных поселений расположены в сельской местности региона. В каждом проживают множество беженцев и мигрантов, число которых значительно возросло в последние недели.

Один из таких лагерей находится на окраине небольшой французской деревни Норран-Фонт, примерно в 30 километрах от порта Кале. Лагерь существует с 2008 года, в настоящий момент там проживают около 130 беженцев. Но в последние недели число прибывающих значительно возросло, когда беженцы, в частности несовершеннолетние, стали покидать центры размещения.

"Возвращаются все больше и больше людей. На этой неделе прибыло несколько десятков человек. Я считаю, что число прибывающих будет расти в грядущие месяцы", — заявил изданию волонтер небольшой французской благотворительной организации, которая занимается поставками помощи жителям лагеря Норран-Фонт.

Префектура Нор — Па-де-Кале отрицает сообщения о шести стихийных лагерях в регионе и возрастающем числе беженцев. "Число мигрантов в небольших лагерях департамента Па-де-Кале (всего три) регулярно фиксируется и мы не заменители увеличения", — сказала представитель префектуры.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки. По данным агентства ЕС Frontex, за 2015 год в Евросоюз прибыли 1,8 миллиона мигрантов.

Подробнее о кризисе с мигрантами в Европе в 2015-2016 годах читайте в справке РИА Новости >>