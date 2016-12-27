На Украине освободили россиянина Безобразова, похищенного СБУ

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Россиянин Владимир Безобразов, похищенный сотрудниками силовых структур Украины, освобожден, сообщила журналистам представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По ее словам, в июне 2014 года мужчина с семьей отдыхал в Одессе. Его без оснований задержали и обвинили в вербовке местных жителей для участия в конфликте в Донбассе на стороне самопровозглашенных республик.

Во время допросов, которые в СБУ называли "душевной беседой", к Безобразову применяли физическое и психологическое насилие, чтобы добиться от него признания в якобы совершенных преступлениях. Для психологического давления сотрудники СБУ угрожали мужчине расправой над его родными.

"Они продемонстрировали, как члены его семьи стоят под дулами автоматов, и убедили, что если не добьются "признательных" показаний, Безобразова и его семью отдадут на растерзание "Правому сектору" (организация запрещена на территории РФ). В этой ситуации Безобразов был сломлен психологически и вынужден дать несоответствующие действительности показания о причастности к вербовке украинских граждан для участия в вооруженном конфликте в Донбассе", — сообщила Петренко.

На основании этих показаний в марте 2015 года суд приговорил мужчину к условному сроку наказания. Тем не менее, сотрудники СБУ захватили россиянина на выходе из зала суда и снова посадили в тюрьму.

Следователи СК России нашли причастных к похищению Безобразова, но их имена пока не разглашаются, так как продолжается расследование этого и других случаев похищения российских граждан на Украине.

В действиях украинских силовых структур следствие усматривает признаки преступлений "организация и участие в преступном сообществе", "похищение человека" и "торговля людьми".