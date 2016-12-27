Министр обороны Израиля призвал евреев покинуть Францию

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман призвал евреев покинуть Францию, сообщает The Jerusalem Post.

"Пришло время сказать евреям Франции: это не ваша страна и не ваша земля, пора уезжать", — заявил министр.

Слова Либермана прозвучали на фоне подготовки к ближневосточной мирной конференции в Париже. Само мероприятие министр назвал "трибуналом против Израиля".

Многосторонняя конференция пройдет во Франции в январе. По замыслу организаторов, она поможет реанимировать палестино-израильский мирный процесс. Власти Израиля отказались участвовать в переговорах и призвали Париж отменить форум.

Тель-Авив настаивает на прямых переговорах с Палестиной, поскольку опасается внешнего давления и навязывания невыгодных для себя условий мира.

Палестинские власти, напротив, поддержали идею проведения конференции. Они считают, что формат двусторонних переговоров исчерпал себя.