Тысячи мексиканцев приехали на 15-летие девочки после видеоприглашения отца

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Тысячи человек со всей Мексики приехали на ранчо в центральной Мексике на празднование 15 дня рождения Руби Ибарры после того, как размещенное в интернете видеоприглашение распространилось с небывалой скоростью, пишет газета Guardian.

О вечерника Руби стало широко известно в Мексике и за ее пределами в начале декабря после того, как местный фотограф разместил у себя на странице в социальной сети Facebook видео с отцом девочки. На видео отец в шляпе ковбоя описывает празднование с обилием еды, скачками и местными музыкальными группами, а конце объявляет, что "сердечно приглашает всех". Как позже объяснила мать именинницы, он обращался ко всем жителям соседних населенных пунктов, а не ко всему миру.

Однако видео с приглашением набрало миллионы просмотров и породило целую череду интернет-шуток и даже предложений о спонсорстве со стороны некоторых компаний. Так мексиканские авиалинии опубликовали рекламу в интернете с предложением 30% скидки на полеты в штат Сан-Луис-Потоси. Слоганом акции стала фраза: "А вы собираетесь на вечеринку Руби?".

К утру понедельника на кинсеаньеру — празднование возраста совершеннолетия девочек в странах Латинской Америки — приехали сотни человек, к вечеру гостей набралось несколько тысяч. Мероприятие привлекло внимание прессы: на вечернику прибыли десятки журналистов и фотографов. Празднование проводилось под открытым небом, везде были установлены тенты и длинные столы с угощениям. К вечеру день рождения стал больше походить на рок-концерт, за безопасностью следили сотрудники полиции и Красного Креста.

Hoy que son los #XVdeRuby tratemos de explicar qué diablos nos pasó como humanidad ante este fenómeno social… https://t.co/gBCMWT9tte pic.twitter.com/HjM8PQxDMU — Sopitas (@sopitas) 26 декабря 2016 г.

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