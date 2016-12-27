Китай опубликовал стратегию по кибербезопасности

ПЕКИН, 27 дек — РИА Новости, Иван Булатов. Правительство Китая опубликовало стратегию по обеспечению безопасности в интернете, передает во вторник агентство Синьхуа.
Кроме этого правительство КНР будет решительно защищать суверенитет и нацбезопасность страны в киберпространстве, защищать основную информационную инфраструктуру страны, бороться с проявлениями кибертерроризма и преступлениями в интернете. Отмечается, что будет улучшен механизм управления киберпространством, будет развиваться сотрудничество Китая с другими странами в этой области.
За последние годы в КНР был принят целый ряд документов, предписывающих национальным интернет-компаниям и СМИ тщательно следить за качеством распространяемой в интернете информации.
В середине ноября Китай завершил разработку принципиально новой системы, направленной на обеспечение безопасности в интернете. По данным агентства Синьхуа, идея создания подобной системы безопасности была одобрена в 2008 году. Система тестировалась полгода, начиная с января 2016 года, в тестах задействовали Военно-информационный университет Народно-освободительной армии КНР, Чжэцзянский университет и Академию наук КНР.
В ноябре председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай намерен способствовать продвижению принципа инновационного развития и всеобщей безопасности в интернете.