Китай опубликовал стратегию по кибербезопасности

ПЕКИН, 27 дек — РИА Новости, Иван Булатов. Правительство Китая опубликовало стратегию по обеспечению безопасности в интернете, передает во вторник агентство Синьхуа.

По данным агентства, стратегия была опубликована Управлением по вопросам киберпространства КНР (CAC). Согласно документу, власти Китая будут добиваться безопасного, открытого, узаконенного киберпространства, которое также должно быть мирным.

Кроме этого правительство КНР будет решительно защищать суверенитет и нацбезопасность страны в киберпространстве, защищать основную информационную инфраструктуру страны, бороться с проявлениями кибертерроризма и преступлениями в интернете. Отмечается, что будет улучшен механизм управления киберпространством, будет развиваться сотрудничество Китая с другими странами в этой области.

За последние годы в КНР был принят целый ряд документов, предписывающих национальным интернет-компаниям и СМИ тщательно следить за качеством распространяемой в интернете информации.

В середине ноября Китай завершил разработку принципиально новой системы, направленной на обеспечение безопасности в интернете. По данным агентства Синьхуа, идея создания подобной системы безопасности была одобрена в 2008 году. Система тестировалась полгода, начиная с января 2016 года, в тестах задействовали Военно-информационный университет Народно-освободительной армии КНР, Чжэцзянский университет и Академию наук КНР.

В ноябре председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай намерен способствовать продвижению принципа инновационного развития и всеобщей безопасности в интернете.