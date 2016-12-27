СМИ: хакеры заявили о взломе российского визового центра в США

ВАШИНГТОН, 27 дек – РИА Новости. База данных американцев, которые подают документы для получения российской визы, предположительно, взломана в США, сообщает ресурс BuzzFeed.

Речь идет о так называемом Российском визовом центре, который помогает гражданам США оформить визу для поездок в Россию.

BuzzFeed пишет, что информацию о взломе им предоставил сам хакер, представившийся как 17-летний Капусткий из группы "Хакеры нового мира". Он выложил несколько скриншотов с именами, электронными адресами и телефонами американцев, обратившихся в организацию. Остальные данные он публиковать не стал, сославшись на их конфиденциальный характер.

По словам взломщика, таким образом он хотел привлечь внимание к необходимости повышения мер безопасности.

Представитель визового центра Джон Шорман предполагает, что злоумышленник получил контактные данные примерно трех тысяч клиентов, сведения о которых содержались в электронном календаре организации. Компания обратилась в министерство внутренней безопасности США, однако, как сообщает BuzzFeed, юный хакер уже сам предоставил в распоряжение ведомства информацию об уязвимости компьютерных систем визового центра.

Российский визовый центр управляется американской компанией Invista Travel Logistics, имеет отделения в Вашингтоне, Нью-Йорке, Хьюстоне, Сан-Франциско и Сиэтле.

В пресс-службе посольства России в США РИА Новости сообщили, что центр работает по американским законам и не имеет отношения к российской дипмиссии. Представители посольства затруднились сказать, насколько произошедшее повлияет на выдачу виз, и посоветовали обращаться непосредственно в визовый центр.

Вопросам защиты баз данных власти США в последнее время уделяют повышенное внимание на фоне официальных обвинений в адрес российских властей в хакерских атаках. Никаких доказательств причастности российской стороны ко взломам предъявлено не было. Российские власти опровергли информацию о проведении атак и заявили, что обвинения - это политические манипуляции.