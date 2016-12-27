СМИ: хакеры заявили о взломе российского визового центра в США

ВАШИНГТОН, 27 дек – РИА Новости. База данных американцев, которые подают документы для получения российской визы, предположительно, взломана в США, сообщает ресурс BuzzFeed.
BuzzFeed пишет, что информацию о взломе им предоставил сам хакер, представившийся как 17-летний Капусткий из группы "Хакеры нового мира". Он выложил несколько скриншотов с именами, электронными адресами и телефонами американцев, обратившихся в организацию. Остальные данные он публиковать не стал, сославшись на их конфиденциальный характер.
По словам взломщика, таким образом он хотел привлечь внимание к необходимости повышения мер безопасности.
Российский визовый центр управляется американской компанией Invista Travel Logistics, имеет отделения в Вашингтоне, Нью-Йорке, Хьюстоне, Сан-Франциско и Сиэтле.
Вопросам защиты баз данных власти США в последнее время уделяют повышенное внимание на фоне официальных обвинений в адрес российских властей в хакерских атаках. Никаких доказательств причастности российской стороны ко взломам предъявлено не было. Российские власти опровергли информацию о проведении атак и заявили, что обвинения - это политические манипуляции.