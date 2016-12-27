На Алеутских островах началось извержение вулкана Богослов

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. На Алеутских островах проснулся вулкан Богослов, выброшенный им пепел поднялся на высоту более девяти километров над уровнем моря, сообщает обсерватория штата Аляска.

"Извержение с выбросом пепла началось в 23.05 по времени UTC и продолжается, согласно данным о сейсмической активности с расположенных поблизости островов, а также снимкам со спутников", — говорится в сообщении.

Авиационный цветовой код опасности повышен до красного уровня.

Последнее по времени серьезное извержение Богослова произошло в 1992 году.