Китай выступает против гонки вооружений в открытом космосе

ПЕКИН, 27 дек — РИА Новости, Иван Булатов. Китай выступает за мирное использование космического пространства и против гонки вооружений в открытом космосе, говорится в "Белой книге" КНР по космическим исследованиям.

"Китай всегда придерживается принципа использования открытого космоса в мирных целях и выступает против размещения оружия или гонки вооружений в открытом космосе", — говорится в документе.

В тексте отмечается, что Китай развивается и использует космические ресурсы разумным образом, принимает эффективные меры для защиты космической среды, чтобы гарантировать мирное и чистое космическое пространство, а также то, что китайская космическая деятельность несет благо всему человечеству.

В документе также подчеркивается, что Китай продолжает совмещать независимость и самодостаточность в освоении космоса, но остается открытым для сотрудничества с остальными странами.