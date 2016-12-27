Правящую партию Южной Кореи расколол коррупционный скандал

ТОКИО, 27 дек — РИА Новости, Иван Захарченко. Раскол произошел в правящей партии "Сэнури" в Южной Корее в результате выхода из нее 29 законодателей Национального собрания на фоне крупнейшего коррупционного скандала и импичмента президента страны Пак Кын Хе, передает агентство Ренхап.

Отколовшаяся от "Сэнури" группа депутатов однопалатного южнокорейского парламента объявила во вторник о создании собственной политической группировки с предварительным названием "Новая консервативная партия за реформы", официальное учреждение которой намечено на 24 января 2017 года. Она призвана привлечь на свою сторону избирателей консервативных взглядов на предстоящих будущим летом досрочных президентских выборах.

В октябре в Южной Корее разразился коррупционный скандал, центральной фигурой которой стала приближенная к президенту Пак Кын Хе особа Цой Сун Силь, которую арестовали по подозрению в использовании в корыстных целях связей с главой государства. Сама Пак Кын Хе временно отстранена от власти по импичменту 9 декабря до тех пор, пока Конституционный суд не вынесет окончательное решение. На это отведено около полугода, после чего Пак Кын Хе в любом случае будет вынуждена уйти в отставку, и должны состояться выборы нового президента.

"Сторонники Пак Кын Хе забыли об истинных ценностях консерватизма, что привело к потере доверия народа. Их лояльность президенту, игнорирование голоса народа и правды позволила Цой Сун Силь вмешиваться в государственные дела", — приводит агентство Ренхап заявление отколовшейся от партии "Сэнури" группы депутатов.

Как отмечает агентство, из-за раскола правящей партии оппозиционная Демократическая партия получила большинство в парламенте — 121 из 300 мест в Национальном собрании. У "Сэнури" осталось 81 место, еще одна оппозиционная Народная партия располагает 38 депутатскими креслами, а четвертое место достанется уже новой консервативной партии.