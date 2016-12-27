Korean Air будет усмирять буйных пассажиров электрошокерами

ТОКИО, 27 дек — РИА Новости, Иван Захарченко. Южнокорейская авиакомпания Korean Air намерена применять электрошокеры для усмирения буйных пассажиров и предотвращения инцидентов на борту самолета, передало информационное агентство Ренхап.

По его данным, решение о применении электрошокеров было объявлено в понедельник на пресс-конференции в Сеуле в образовательном центре Korean Air.

Авиакомпания заверила, что будет прибегать к помощи электрошокеров только при возникновении непосредственных угроз жизни для пассажиров и экипажа, а также для безопасности полетов. Для всех членов экипажей будут проводиться учения по нейтрализации таким способом нарушителей спокойствия во время полетов.

По данным авиакомпании, в 2014 году было отмечено 354 инцидента во время полетов, что на 74% больше, чем годом ранее. В 2013 году в 203 случаях, а в 2012 году в 191 случае пассажиры нарушали спокойствие на авиарейсах. Что касается прошлого года, то Korean Air насчитала 381 инцидент, связанный с нарушением запрета на курение, ссорами и проявлением насилия на почве алкогольного опьянения во время полетов.