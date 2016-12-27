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В мире

Замглавы МИД России: генерал Хафтар должен участвовать в управлении Ливией

04:0027.12.2016
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Главнокомандующий армии Ливии генерал Халифа Белкасим Хафтар. Архивное фото
© AFP 2016/ Khalil Mazraawi

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар должен принимать участие в управлении страной, заявил замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов агентству Bloomberg.

Госсекретарь США Джон Керри. Архивное фото
© РИА Новости. Илья Питалев
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Керри надеется, что разногласия внутри Ливии скоро удастся урегулировать
Ливийская национальная армия не подчиняется поддерживаемому ООН правительству в столице Триполи, ее командующий Халифа Хафтар является союзником парламента, заседающего на востоке страны в городе Тобрук.

"Мы убеждены, что ливийцы должен найти компромисс по поводу его (Хафтара — ред.) участия в новом руководстве страны", — отметил Гатилов, отвечая в письме на вопрос агентства Bloomberg. По словам Гатилова, генерал активно борется с боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и помогает правительству восстановить контроль над объектами нефтяной промышленности.

Вид на город Бенгази с моря. Архивное фото
© AFP 2016/ Abdullah Doma
Москва надеется, что государство в Ливии будет восстановлено
"Безусловно, Хафтар является ведущей политической и военной фигурой", — отметил замглавы МИД РФ.

Гатилов, как сообщает агентство, также отметил, что политика спецпосланника ООН в Ливии Мартина Коблера по поддержке правительства в Триполи, чьи отношения с Хафтаром находятся в тупике, означает наличие препятствий в вопросах урегулирования политического кризиса в стране.

По словам замглавы МИД РФ, правительство национального согласия, несмотря на международнее признание, не может начать работу должным образом, поскольку осуществляет контроль над весьма ограниченной территорией в Ливии.

Командующий национальной армией Ливии Халифа Хафтар. Архив
© AP Photo/ Mohammed El-Sheikhy
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В то же время Гатилов отметил, что РФ поддерживает связи со всеми сторонами в Ливии, в том числе с главой правительства национального согласия Фаезом ас-Сарраджем и его вице-премьером Ахмедом Майтигом.

Хафтар известен как противник исламистов, войска под его командованием ведут борьбу с группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ) в городе Бенгази. Хафтар в 2016 году посетил Москву в июне и в ноябре для встреч с главами российского МИД и Минобороны, а также секретарем совбеза. По словам командующего, поставки вооружений не обсуждались, так как Россия придерживается оружейного эмбарго ООН в отношении Ливии.

Ситуация в Ливии. Архивное фото
© РИА Новости. Андрей Стенин
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В Ливии в настоящее время царит двоевластие – на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе в столице Триполи правит сформированное в марте этого года при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Фаезом ас-Сарраджем.

Акиля Салех Иса руководит избранным на выборах 2014 года парламентом, который фактически управляет обширными территориями восточного района. При этом парламент отказывается признавать правительство национального согласия и президентский совет в Триполи под руководством ас-Сарраджа.

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