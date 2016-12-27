Трамп исключил возможность победы Обамы на выборах 2016 года

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп прокомментировал слова уходящего хозяина Белого дома о том, что тот одержал бы победу на прошедших выборах главы государства, если бы мог в них участвовать. Свое мнение политик выразил в Twitter.
"Президент Обама сказал, что, по его мнению, он бы победил меня. Он должен был так сказать, но я говорю: НИ ЗА ЧТО!" — написал Трамп.
President Obama said that he thinks he would have won against me. He should say that but I say NO WAY! — jobs leaving, ISIS, OCare, etc.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 декабря 2016 г.
Obamacare).
Барак Обама 26 декабря заявил, что если бы он принял участие в выборах президента в качестве кандидата от Демократической партии, то одержал бы верх над республиканцем Трампом. Согласно поправке к американской конституции, президентом США нельзя стать больше двух раз.