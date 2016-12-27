СМИ рассказали о ходе подготовки инаугурационной речи Трампа

ВАШИНГТОН, 27 дек – РИА Новости. В штабе избранного президента США Дональда Трампа приступили к работе над инаугурационной речью, в которой глава государства расскажет о предстоящих реформах в американской внешней и внутренней политике, сообщают СМИ.

Инаугурация Трампа пройдет 20 января в Вашингтоне у здания Капитолия, где заседает конгресс США.

По информации CNN, задача по подготовке речи возложена на Стивена Миллера, который уже готовил выступления Трампа в ходе его избирательной кампании, в частности, выступление на съезде Республиканской партии летом, где миллиардер был выдвинут кандидатом в президенты. В администрации нового главы государства Миллер займет должность старшего советника по политическим вопросам. "Речь будет посвящена системе образования, инфраструктуре, безопасности границ, состоянию армии, экономике и аутсорсингу", — указывает CNN.

Издание Politico , в свою очередь, добавляет, что речь будет посвящена "структурным проблемам, которые стоят перед страной". По данным Politico, Миллер уже начал консультации со сторонниками Трампа как среди его переходной команды, так и вне ее.

Одной из интриг предстоящей инаугурации, как указывает СМИ, остается то, будет ли Трамп пользоваться телесуфлером – последним президентом, который отказался от такого рода "подсказок" был Рональд Рейган в 1980-е годы.

Кроме того, издание приводит некоторые возможные особенности инаугурации Трампа. Так, рассматривается вариант, при котором президент после принесения присяги не будет участвовать в традиционном приеме с членами конгресса, а "пойдет в толпу или присоединится к параду". Тем самым глава государства как бы подчеркнет, что он "народный президент". Также Трамп намерен посетить меньшее число инаугурационных балов по сравнению с Бараком Обамой в 2009 году.