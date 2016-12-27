Президент Республики Конго планирует встретиться с Трампом

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо планирует встретиться с избранным президентом США Дональдом Трампом во вторник, чтобы обсудить обстановку в Ливии и другие проблемы Африканского континента, об этом сообщил представитель конголезского президента.

По данным агентства Рейтер , представитель Сассу-Нгессо заявил, что политики намерены обсудить возможные пути решения конфликта в Ливии. Других деталей предстоящей встречи он не сообщил.

Представители штаба Трампа пока не подтвердили данную информацию.

В Ливии в настоящее время царит двоевластие – на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе в столице Триполи правит сформированное в марте этого года при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Фаезом ас-Сарраджем. Акиля Салех Иса руководит избранным на выборах 2014 года парламентом, который фактически управляет обширными территориями восточного района. При этом парламент отказывается признавать правительство национального согласия и Президентский совет в Триполи под руководством ас-Сарраджа.

Примечательно, что парламент поддерживает самая боеспособная в Ливии военная сила под командованием Халифы Хафтара, которую на востоке считают единственной легитимной армией страны. Хафтар сумел добиться значительных успехов в борьбе с террористическими группировками и взял под контроль обширные территории на востоке, включая нефтяные месторождения и порты.