Москва запросила Киев о готовности принять украинских заключенных из Крыма

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Российский МИД запросил Киев о передаче 17 украинцев, отбывающих наказание в Крыму, заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

"В ближайших наших планах рассмотрение вопроса о перемещении осужденных граждан Украины, которые сегодня находятся в исправительных колониях на территории Крыма и в других субъектах России. Для этого проделана определенная работа, собраны необходимые документы. И МИД России запросил МИД Украины о подтверждении их украинского гражданства, а также мы должны получить подтверждение, что украинская сторона готова принять для дальнейшего отбывания наказания этих граждан на территории Украины", — сказала Москалькова корреспонденту РИА Новости по телефону.

Омбудсмен также сообщила, что обратилась к своей украинской коллеге Валерии Лутковской с просьбой помочь в составлении "максимально полного перечня" россиян, которые находятся в местах лишения свободы на Украине.

"Мы будем углублять наше сотрудничество, по крайней мере, мы имеем для этого решимость и взаимный мониторинг порядка условий содержания под стражей граждан Украины на территории России и граждан России на территории Украины, считаем эффективным и важным для людей, особенно в условиях того политического противостояния, которое сейчас заплетается между двумя государствами. Мы, не вдаваясь в политику, считаем, что уполномоченные по правам человека должны работать, как врачи, без границ", — добавила Москалькова.

Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова.