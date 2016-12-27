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В мире

Трамп назвал ООН "клубом", где люди хорошо проводят время

01:3927.12.2016
(обновлено: 10:02 27.12.2016)
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Заседание Генеральной Ассамблеи ООН. Архивное фото
© AP Photo/ Frank Franklin II

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп считает, что ООН превратилась в место, где люди собираются для хорошего времяпрепровождения и разговоров.

Избраннный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2016/ Don Emmert
Трамп заявил, что после его инаугурации изменится все, что касается ООН
"ООН имеет огромный потенциал, однако сейчас это всего лишь клуб, чтобы люди могли собраться вместе, поговорить и хорошо провести время. Как печально!" — написал он на своей странице в Twitter.

На прошлой неделе США впервые воздержались при голосовании в Совбезе ООН, когда обсуждалась резолюция с осуждением поселенческой активности Израиля на палестинских территориях. Позиция Вашингтона позволила принять документ, вызвавший протест израильского руководства.

Трамп резолюцию не поддержал, пообещав изменить ситуацию в ООН после вступления в должность.

"Что касается ООН, все изменится после 20 января", — написал будущий глава Белого дома в Twitter.

20 января Трамп принесет присягу в качестве 45-го президента США.

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В мире
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28 пользователей оставили 35 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • Сергей Землянухин
    Все верно... Однако хорошего проведения времени... Врядли именно российские дипломаты рады проводить на сегодня там время... Слушать гнусавые лживые песни западных кукушек... Время проведенное зря... Хотя Чуркин доказал, что он грамотный и выдержанный дипломат... Он, как никто способен правдой довести до истерики западных птичек...
    02:59
    27.12.2016
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  • sidyakinmihail
    ООН была организацией с огромным потенциалом, пока США и их вассалы не стали наплевательски относится к международному праву и праву стран на суверенитет и самим разбираться с внутренними проблемами. США же напротив, разворошив Европу и Африку создают опаснейший момент начала очередной мировой войны, которая может закончится катастрофой для человечества.
    06:18
    27.12.2016
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