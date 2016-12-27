Трамп назвал ООН "клубом", где люди хорошо проводят время

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп считает, что ООН превратилась в место, где люди собираются для хорошего времяпрепровождения и разговоров.Twitter.
На прошлой неделе США впервые воздержались при голосовании в Совбезе ООН, когда обсуждалась резолюция с осуждением поселенческой активности Израиля на палестинских территориях. Позиция Вашингтона позволила принять документ, вызвавший протест израильского руководства.
Трамп резолюцию не поддержал, пообещав изменить ситуацию в ООН после вступления в должность.
"Что касается ООН, все изменится после 20 января", — написал будущий глава Белого дома в Twitter.
20 января Трамп принесет присягу в качестве 45-го президента США.