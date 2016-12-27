Трамп назвал ООН "клубом", где люди хорошо проводят время

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп считает, что ООН превратилась в место, где люди собираются для хорошего времяпрепровождения и разговоров.

"ООН имеет огромный потенциал, однако сейчас это всего лишь клуб, чтобы люди могли собраться вместе, поговорить и хорошо провести время. Как печально!" — написал он на своей странице в Twitter

На прошлой неделе США впервые воздержались при голосовании в Совбезе ООН, когда обсуждалась резолюция с осуждением поселенческой активности Израиля на палестинских территориях. Позиция Вашингтона позволила принять документ, вызвавший протест израильского руководства.

Трамп резолюцию не поддержал, пообещав изменить ситуацию в ООН после вступления в должность.

"Что касается ООН, все изменится после 20 января", — написал будущий глава Белого дома в Twitter.

20 января Трамп принесет присягу в качестве 45-го президента США.