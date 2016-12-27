Москалькова посетила в украинском СИЗО похищенных российских военных

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова посетила военных, похищенных на границе с Крымом.
"Они вполне в удовлетворительном состоянии, оба выглядят хорошо, опрятно одеты, нет чувства растерянности, они удовлетворены условиями и порядком содержания, но больше всего их, конечно, волнует предъявленное обвинение, которое они считают незаконным, необоснованным и несправедливым", — добавила она.
Омбудсмен также рассказала, что Одинцов и Барнов просят о замене адвокатов, поскольку считают защиту неэффективной.
Ранее Минобороны России сообщило, что сотрудники СБУ незаконно вывезли из Крыма на Украину контрактников Максима Одинцова и Александра Баранова. Источник РИА Новости уточнил, что военных заманили на пункт пропуска "Джанкой" якобы для передачи документов о высшем образовании.
Суд Николаева арестовал Одинцова и Баранова на два месяца, их обвиняют в дезертирстве и госизмене.