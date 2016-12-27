Москалькова посетила в украинском СИЗО похищенных российских военных

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова посетила военных, похищенных на границе с Крымом.

"Я только что вышла из СИЗО города Николаева, где содержатся два наших военнослужащих — Максим Одинцов и Александр Баранов, которые были задержаны на границе в ноябре месяце, и вот уже месяц они находятся здесь в следственном изоляторе", — сказала Москалькова корреспонденту РИА Новости по телефону.

"Они вполне в удовлетворительном состоянии, оба выглядят хорошо, опрятно одеты, нет чувства растерянности, они удовлетворены условиями и порядком содержания, но больше всего их, конечно, волнует предъявленное обвинение, которое они считают незаконным, необоснованным и несправедливым", — добавила она.

Омбудсмен также рассказала, что Одинцов и Барнов просят о замене адвокатов, поскольку считают защиту неэффективной.

Кроме того, Москалькова намерена просить украинского омбудсмена Валерию Лутковскую помочь с лечением Максима Одинцова, которому незадолго до задержания была сделана операция на плечевом суставе.

Ранее Минобороны России сообщило, что сотрудники СБУ незаконно вывезли из Крыма на Украину контрактников Максима Одинцова и Александра Баранова. Источник РИА Новости уточнил, что военных заманили на пункт пропуска "Джанкой" якобы для передачи документов о высшем образовании.

Суд Николаева арестовал Одинцова и Баранова на два месяца, их обвиняют в дезертирстве и госизмене.