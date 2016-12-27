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Стали известны подробности крушения самолета с футболистами "Шапекоэнсе"

Тема:
Крушение самолета в Колумбии (63)
01:2627.12.2016
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Спасатели на месте крушения самолета, разбившегося у аэропорта Jose Maria Cordova в Колумбии. Архивное фото
© AP Photo/ Luis Benavides

МОСКВА, 27 дек — Р-Спорт. Потерпевшему крушение в ноябре самолету, на борту которого находились футболисты бразильского клуба "Шапекоэнсе", не хватило топлива; кроме того, лайнер был перегружен, сообщает Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на информацию, содержащуюся в предварительном отчете об аварии.

Спасатели на месте крушения самолета, разбившегося у аэропорта Jose Maria Cordova в Колумбии
© AFP 2016/ Raul Arboleda
В Боливии назвали виновных в крушении самолета с футболистами "Шапекоэнсе"
Самолет разбился 29 ноября недалеко от колумбийского Медельина. На борту находились 77 человек: девять членов экипажа и 68 пассажиров, включая игроков и персонал "Шапекоэнсе", летевших на первую встречу финала Южноамериканского кубка против "Атлетико Насьональ". Выжившими в авиакатастрофе числятся шесть человек, из которых трое являются игроками "Шапекоэнсе": Алан Рушел, Джексон Фольман и Хелио Сампьер Нето.

К нехватке топлива привела череда человеческих ошибок, которые начались с неправильного программирования полета. Экипаж был осведомлен о нехватке топлива, но сообщил о чрезвычайной ситуации, когда уже не было места для маневра. Во время полета пилот и второй пилот несколько раз говорили о возможности остановки для дозаправки, но, в конце концов, решили этого не делать. Когда самолет вошел на территорию Колумбии, ему мешал встречный ветер, что привело к увеличению расхода топлива.

Болельщики футбольного клуба Шапекоэнсе. Архивное фото
© REUTERS/ Paulo Whitaker
"Шапекоэнсе" вручили Южноамериканский кубок
Исследования показали, что за шесть минут до аварии самолет уже на протяжении двух минут шел с одним работающим двигателем.

Также был обнаружен избыток багажа в размере 500 кг, хотя утверждается, что это никак не повлияло на аварию.

Ранее стало известно, что Конфедерация южноамериканского футбола (КОНМЕБОЛ) решила присвоить "Шапекоэнсе" звание победителя Южноамериканского кубка, а "Атлетико Насьональ" стал вице-чемпионом и получил приз fair play.

"У футбола нет границ". Акция фанатов двух стран в память о погибших
Болельщики футбольного клуба Шапекоэнсе на стадионе Арена Конда, Шапеко
© REUTERS/ Ricardo Moraes
Фанаты "Шапекоэнсе" пришли в среду вечером на стадион Арена Конда в Шапеко, чтобы отдать дань памяти погибших спортсменов.
Церемония в память о погибшей в авиакатастрофе бразильской футбольной команде Шапекоэнсе на стадионе в городе Медельин, Колумбия
© REUTERS/ Fredy Builes
Церемония в память о погибшей в авиакатастрофе бразильской футбольной команде "Шапекоэнсе" прошла также на стадионе в колумбийском городе Медельин.
Церемония в память о погибшей в авиакатастрофе бразильской футбольной команде Шапекоэнсе на стадионе в городе Медельин, Колумбия
© AFP 2016/ Luis Acosta
"У футбола нет границ, сил вам, семьи, болельщики и жители Шапеко", — гласила надпись на огромном баннере, растянутом через трибуну стадиона в Медельине.
Родственники погибших футболистов клуба Шапекоэнсе на стадионе Арена Конда, Шапеко
© AP Photo/ Andre Penner
На стадионе в Шапеко собрались тысячи людей, трибуны были заполнены почти до отказа.
Болельщики футбольного клуба Шапекоэнсе на стадионе Арена Конда, Шапеко
© REUTERS/ Paulo Whitaker
Болельщики футбольного клуба "Шапекоэнсе" на стадионе Арена Конда в Шапеко, бразильский штат Санта-Катарина.
Церемония в память о погибшей в авиакатастрофе бразильской футбольной команде Шапекоэнсе на стадионе в городе Медельин, Колумбия
© REUTERS/ Fredy Builes
Болельщики "Атлетико" принесли с собой бразильские флаги, цветы, плакаты со словами поддержки близким погибших, белые и зеленые воздушные шары по цветам погибшей команды.
Форма игрока футбольного клуба Шапекоэнсе на стадионе Арена Конда, Шапеко
© REUTERS/ Ricardo Moraes
В авиакатастрофе выжили шесть человек, из которых трое являются игроками "Шапекоэнсе": Алан Рушел, Джексон Фольман и Хелио Сампьер Нето.
Болельщики футбольного клуба Шапекоэнсе на стадионе Арена Конда, Шапеко
© REUTERS/ Paulo Whitaker
Болельщики футбольного клуба "Шапекоэнсе" на стадионе Арена Конда в Шапеко, бразильский штат Санта-Катарина.
Болельщик клуба Атлетико Насьональ во время церемонии в память о погибшей в авиакатастрофе бразильской футбольной команде Шапекоэнсе на стадионе в городе Медельин, Колумбия
© REUTERS/ Jaime Saldarriaga
Именно на стадионе в Медельине команда, из которой уцелели только три игрока, должна была играть против местного "Атлетико Насьональ".
Болельщики футбольного клуба Шапекоэнсе на стадионе Арена Конда, Шапеко
© AP Photo/ Andre Penner
Болельщики футбольного клуба "Шапекоэнсе" на стадионе Арена Конда в Шапеко, бразильский штат Санта-Катарина.
Церемония в память о погибшей в авиакатастрофе бразильской футбольной команде Шапекоэнсе на стадионе в городе Медельин, Колумбия
© AFP 2016/ Luis Acosta
Церемония в память о погибшей в авиакатастрофе бразильской футбольной команде "Шапекоэнсе" на стадионе в колумбийском городе Медельин.
Болельщики футбольного клуба Шапекоэнсе на стадионе Санта - Катарина, Бразилия
© AFP 2016/ Douglas Magno
Болельщики футбольного клуба "Шапекоэнсе" на стадионе Арена Конда в Шапеко, бразильский штат Санта-Катарина.
Болельщики клуба Атлетико Насьональ во время церемонии в память о погибшей в авиакатастрофе бразильской футбольной команде Шапекоэнсе в Колумбии
© AP Photo/ Fernando Vergara
Собравшиеся на стадионе в Медельине болельщики распевали футбольные "кричалки" и хлопали в ладоши в память о погибших футболистах.
Болельщики футбольного клуба Шапекоэнсе на стадионе Арена Конда, Шапеко
© REUTERS/ Ricardo Moraes
Болельщики футбольного клуба "Шапекоэнсе" на стадионе Арена Конда в Шапеко, бразильский штат Санта-Катарина.
Церемония в память о погибшей в авиакатастрофе бразильской футбольной команде Шапекоэнсе на стадионе в городе Медельин, Колумбия
© AFP 2016/ Luis Acosta
Церемония в память о погибшей в авиакатастрофе бразильской футбольной команде "Шапекоэнсе" на стадионе в колумбийском городе Медельин.
Игроки футбольной команды Шапекоэнсе, которые не выезжали из Колумбии и родственники погибших на стадионе Арена Конда, Шапеко
© REUTERS/ Ricardo Moraes
В авиакатастрофе погиб весь тренерский штаб клуба "Шапекоэнсе". Чтобы почтить память своих товарищей на стадион Арена Конда в Шапеко вышли игроки, которые не полетели в Колумбию.
Болельщик футбольного клуба Шапекоэнсе на стадионе Санта - Катарина, Бразилия
© AFP 2016/ Douglas Magno
Напомним, лайнер с командой разбился в минувший вторник в 50 километрах от Медельина.
Церемония в память о погибшей в авиакатастрофе бразильской футбольной команде Шапекоэнсе на стадионе в городе Медельин, Колумбия
© AP Photo/ Fernando Vergara
На борту разбившегося воздушного судна находился 81 человек — 9 членов экипажа и 72 пассажира, включая игроков и персонал футбольного клуба "Шапекоэнсе".
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