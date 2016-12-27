Саудовская Аравия обвинила шиитское ополчение в Ираке в массовых убийствах

ДУБАЙ, 26 дек — РИА Новости. Глава МИД Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр назвал бойцов народного ополчения в Ираке, в которое входят в основном шииты, "религиозной организацией, замешанной в совершении массовых убийств".
"Мы выступаем против присутствия любых вооруженных сил на конфессиональной основе на иракской земле и поддерживаем принадлежность Ирака к арабской нации", — подчеркнул саудовский министр.
Бойцы народного ополчения в Ираке активно участвуют в боевых действиях против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). Однако арабские страны обвиняют ополченцев в преступлениях против гражданского населения в захваченных боевиками районах, которое в основном исповедует ислам суннитского толка.