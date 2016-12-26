МВД Испании опровергает слухи о якобы готовящихся терактах

МАДРИД, 26 дек — РИА Новости. МВД Испании призывает граждан не принимать во внимание фальшивые сведения о якобы готовящихся в стране терактах, которые в последнее время распространяются в социальных сетях и мессенджерах.

"Информация, которая распространяется через некоторые социальные сети и другие каналы коммуникаций, такие, как WhatsApp, о возможном теракте в Испании не имеет под собой никакого основания и ставит целью лишь посеять страх среди населения, а также преследует другие злонамеренные цели, которые не имеют никакого отношения к безопасности", — говорится в сообщении МВД.

Министерство напоминает, что в стране с 26 июня 2015 года, когда в один день были совершены теракты во Франции, Тунисе, Кувейте и Сомали, действует четвертый уровень террористической опасности из пяти возможных.

Кроме того, МВД напоминает, что любая информация о совершении нападения или аресте террориста передается в СМИ.

В субботу глава МВД страны Хуан Игнасио Соидо сообщил, что Гражданская Гвардия установила связи подозреваемого в совершении теракта в Берлине Аниса Амри в Испании. Амри поддерживал связи через социальные сети с человеком, находящимся на территории Испании, который ранее не проходил по сводкам силовых структур страны, не было данных о причастности этого человека к террористической деятельности. Между тем, нет данных, что сам Амри когда-либо был на территории Испании.

С июня 2015 года в Испании были задержаны более 170 человек, подозреваемых в террористической деятельности. В основном, речь идет о людях, распространявших идеи исламистского терроризма в соцсетях и привлекавших новых сторонников "Исламского государства" (террористическая группировка, запрещенная в России и других странах).