МВД Испании опровергает слухи о якобы готовящихся терактах

МАДРИД, 26 дек — РИА Новости. МВД Испании призывает граждан не принимать во внимание фальшивые сведения о якобы готовящихся в стране терактах, которые в последнее время распространяются в социальных сетях и мессенджерах.
"Информация, которая распространяется через некоторые социальные сети и другие каналы коммуникаций, такие, как WhatsApp, о возможном теракте в Испании не имеет под собой никакого основания и ставит целью лишь посеять страх среди населения, а также преследует другие злонамеренные цели, которые не имеют никакого отношения к безопасности", — говорится в сообщении МВД.
Министерство напоминает, что в стране с 26 июня 2015 года, когда в один день были совершены теракты во Франции, Тунисе, Кувейте и Сомали, действует четвертый уровень террористической опасности из пяти возможных.
Кроме того, МВД напоминает, что любая информация о совершении нападения или аресте террориста передается в СМИ.
С июня 2015 года в Испании были задержаны более 170 человек, подозреваемых в террористической деятельности. В основном, речь идет о людях, распространявших идеи исламистского терроризма в соцсетях и привлекавших новых сторонников "Исламского государства" (террористическая группировка, запрещенная в России и других странах).