В Закарпатье пес два дня охранял на рельсах раненую подругу

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Пользователь Facebook сообщил о спасении собак с железнодорожных путей рядом с селом Цегловка в Закарпатской области Украины.

Денис Малафеев из Ужгорода, помогавший спасти животных, рассказал, что собаки провели на рельсах двое суток. Одна из них была травмирована и не могла двигаться, а другой пес ее защищал. Он ложился с ней рядом, когда приближался поезд, а на пытавшихся помочь людей набрасывался.

"Он грел ее двое суток, чтобы она не замерзла, и подвергал себя опасности каждый раз! Я не знаю, как это назвать: инстинкт, любовь, дружба, преданность. Знаю одно: не все люди так могут", — написал Малафеев.

Благодаря записи в Facebook хозяев животных удалось найти. "Собаки целы, живы, получили квалифицированную медпомощь, переломов нет, есть ушибы и гематомы", — сообщил житель Ужгорода.