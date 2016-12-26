Антироссийский фронт трещит по швам: Stratfor сделал прогноз на 2017 год

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. В 2017 году у России есть шанс изменить баланс сил в Евразии в свою пользу, считают аналитики американского частного разведывательно-аналитического центра Stratfor. Улучшение международного положения России они связывают как с вероятными изменениями в политике США и ЕС, так и с переоценкой связей с некоторыми странами СНГ.

За последний год в едином фронте стран Запада против России "наметились трещины", утверждают авторы статьи. Июньский референдум в Великобритании стал проявлением глубоких внутренних противоречий внутри ЕС, в то время как в США избрание Дональда Трампа, возможно, знаменует перелом в отношениях Москвы и Вашингтона. Более того, ЕС угрожает еще более серьезный раскол, если на выборах во Франции, ФРГ, Нидерландах и, возможно, Италии победят оппозиционные нынешнему руководству Европы силы. Все это предоставляет России серьезный шанс добиться своих целей, главная из которых — снятие экономических санкций, говорится в статье.

На постсоветском пространстве влияние России значительно вырастет, предсказывает Stratfor. Страны, традиционно поддерживающие хорошие отношения с Москвой — Белоруссия, Армения, Казахстан, Таджикистан и Киргизия, — расширят сотрудничество, в то время как влияние ЕС на эти страны уменьшится. В Азербайджане и Узбекистане, как полагают аналитики, роль России также вырастет в связи с развитием сотрудничества в сфере безопасности. В целом активность ЕАЭС и ОДКБ, важнейших организаций на постсоветском пространстве, в 2017 году должна возрасти.

Хотя влиятельные группы в США и ЕС будут решительно бороться против снятия или смягчения санкций, а войска НАТО никуда не денутся от российских границ, перспективы Москвы добиться существенного улучшения своих позиций как на постсоветском пространстве, так и во взаимоотношениях с Западом все же весьма велики, подчеркивает Stratfor.