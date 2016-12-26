Sony Music извинилась за сообщение о смерти Бритни Спирс

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Компания Sony Music, на верифицированном аккаунте Twitter которой появилась информация о смерти американской певицы Бритни Спирс, сообщила, что ее страница в социальных сетях подверглась взлому.

Twitter компании Sony Music Entertainment был взломан. Работа исправлена. Sony Music приносит извинения Бритни Спирс и ее фанатам за любого рода замешательства", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

Газета Independent ранее сообщила о размещенном в социальных сетях компании сообщении о смерти певицы Бритни Спирс. Однако вскоре эта запись была удалена. "Покойся с миром Бритни Спирс", — процитировала газета пост Sony Music. В настоящее время записи нет в официальном аккаунте звукозаписывающей компании.

Следом за Sony Music аналогичный пост на своей странице в Twitter разместил американский музыкант, нобелевский лауреат Боб Дилан. В настоящее время запись отсутствует и в его микроблоге.