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В мире

На Украине закрыли проект иновещания Ukraine Today

Тема:
Ситуация на Украине. Декабрь 2016 (445)
22:4326.12.2016
(обновлено: 23:15 26.12.2016)
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Скриншот страницы иновещательного канала Ukraine Today. Архивное фото
© Фото: Скриншот страницы uatoday.tv

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Украинский медиахолдинг "1+1 Media", принадлежащий бизнесмену Игорю Коломойскому, на официальном сайте объявил о полном закрытии проекта Ukraine Today. 

Президент Украины Петр Порошенко во время интервью телеканалу CNN
© Фото: официальный сайт администрации президента Украины
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В медиагруппе отметили, что функцию иновещания взяло на себя государство, а дальнейшая поддержка проекта нецелесообразна.

"Учитывая экономическую ситуацию в стране, поддерживать проект, который имеет исключительно социальный характер, а государство в то же время демонстрирует нулевую заинтересованность в его существовании, для нас невозможно", — говорится в заявлении гендиректора группы Александра Ткаченко.

Международный телеканал Ukraine Today начал вещание 24 августа 2014 года, трансляции велись круглосуточно на английском языке. Однако весной 2016 года финансирование проекта было резко сокращено, и в апреле телеканал прекратил эфирное вещание. Группа "1+1 Media" планировала сосредоточиться на развитии одноименного сайта.

В России в отношении Коломойского, которого многие СМИ называют одним из спонсоров "евромайдана", по событиям на юго-востоке Украины возбуждено уголовное дело о применении запрещенных средств и методов ведения войны.

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В мире
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12 пользователей оставили 13 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • Дядя Вадя
    Шел третий год президентства Порошенко… Зима… Начали питаться голубями. Они вкусные и полезные. Кора деревьев пригодна в качестве приправы и заваривания чая. Давно хожу пешком, узнал очень много нового и интересного о своём городе и его архитектуре. На балконе валяются вверх тормашками засоленные воробьи. Сам себе шью одежду. Узнал как плести лапти. Моюсь раз в месяц, разжигаем костер во дворе и греем в ведрах воду. Газ давно не по карману и газовую трубу давно вырезали. Пару раз удалось поймать рыбу. Варю бражку и ставлю квас. Чайный гриб - тоже хорошо. Думаем с женой взять кредит на двоих и купить велосипед. Воздух в городе становится чище, редкие машины удивляют детвору. Киев пустеет. Вчера видел, как мимо проезжала президент на своей карете. Собираемся натаскать с женой земли в квартиру и посадить картохи. Очень хочется картохи... Давно не ел этого изысканного блюда картоха…. Вареной картохи… жареной… печёной... Говорят президент ест картоху каждый день, но мы с женой не верим, уж больно сказочно это звучит: картоха каждый день. С нетерпением ждем лета… Тараканов дома нет... Последнего съели еще в сентябре 2015 года... Комары к нам залетать боятся, наши вены всасывают их через их же хоботок! Перелётные птицы пролетают над моим городом только на высоте 12 000 метров, ниже боятся... народ допрыгивает! Жабы весной квакают только сидя глубоко под водой! Крысы ушли из города навсегда! Сегодня первый раз отварил шнурки, если как следуют посолить - похожи на спагетти (хотя, что такое спагетти не помнят даже старики...) Что это я разнылся… Ничего, еще потерпим. Главное, что нам все еще обещают вступление в Евросоюз и кредиты. Продержимся… Главное не дать захватить власть КПУ и колорадам. Скоро выборы в Верховную Раду… Мы с женой решили снова голосовать за ВО "Свобода". Говорят, когда мы совсем забудем русский язык, то у нас будет много еды...
    01:23
    27.12.2016
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  • Sergey Fomin
    Спонсоры кончились?)
    23:49
    26.12.2016
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