На Украине закрыли проект иновещания Ukraine Today

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Украинский медиахолдинг "1+1 Media", принадлежащий бизнесмену Игорю Коломойскому, на официальном сайте объявил о полном закрытии проекта Ukraine Today.

В медиагруппе отметили, что функцию иновещания взяло на себя государство, а дальнейшая поддержка проекта нецелесообразна.

"Учитывая экономическую ситуацию в стране, поддерживать проект, который имеет исключительно социальный характер, а государство в то же время демонстрирует нулевую заинтересованность в его существовании, для нас невозможно", — говорится в заявлении гендиректора группы Александра Ткаченко.

Международный телеканал Ukraine Today начал вещание 24 августа 2014 года, трансляции велись круглосуточно на английском языке. Однако весной 2016 года финансирование проекта было резко сокращено, и в апреле телеканал прекратил эфирное вещание. Группа "1+1 Media" планировала сосредоточиться на развитии одноименного сайта.

В России в отношении Коломойского, которого многие СМИ называют одним из спонсоров "евромайдана", по событиям на юго-востоке Украины возбуждено уголовное дело о применении запрещенных средств и методов ведения войны.