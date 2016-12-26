В ЛНР завели дело о возбуждении вражды против еще одного блогера

ЛУГАНСК, 26 дек — РИА Новости. Дело против пособника задержанного ранее блогера Эдуарда Неделяева возбуждено в самопровозглашенной Луганской народной республике, сообщили в понедельник в пресс-службе МГБ ЛНР.

Двадцать девятого ноября в МГБ заявили о задержании блогера Эдуарда Неделяева с никнеймом Edward Ned ("Эдвард Нед"), распространявшего в интернете, по данным ведомства, экстремистские материалы. Следствие установило, что у блогера налажены прочные связи с сотрудниками украинских спецслужб и националистическим батальоном "Айдар". Возбуждены уголовные дела по статьям "шпионаж", "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".

"В ходе расследования уголовного дела в отношении Эдуарда Неделяева и отработки его контактов, а также на основании полученной информации от граждан республики, сотрудниками министерства госбезопасности выявлен пособник Эдварда Неда", — заявили в пресс-службе.

По данным ведомства, установлена личность активного пользователя социальной сети Facebook, который распространял "экстремистские материалы, содержащие негативную информацию, унижающую честь и достоинства граждан республики, а также публикации оскорбительного характера по отношению к общественным организациям, госструктурам и органам власти ЛНР, в частности, главы республики". В МГБ уточнили, что им является 53-летний житель Луганска Геннадий Беницкий, и его противоправная деятельность задокументирована.

"Инструкция, выложенная гражданином Беницким на своей страничке социальной сети Facebook, "как не попасться МГБ", оказалась неэффективной", — отметили в пресс-службе.

В МГБ уточнили, что в отношении Геннадия Беницкого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного части 1 статьи 343 УК ЛНР, а именно совершения действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.

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