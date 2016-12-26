В Иране уничтожают птиц в рамках борьбы с распространением птичьего гриппа

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Сотни тысяч птиц уничтожены в Иране за последние недели в рамках борьбы с распространением птичьего гриппа, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местных чиновников.

По данным местных СМИ, за последние несколько дней порядка 63 тысяч кур, а также 800 тысяч яиц и цыплят были уничтожены на одной из ферм в провинции Казвин на севере Ирана после начала распространения вирусов H1N8 и H1N5. Начиная с середины ноября, на территории страны были убиты еще 725 тысяч птиц.

Как сообщает агентство, распространение вируса было зафиксировано на территории семи провинций страны. Более тысячи мертвых диких птиц были найдены в центральной части Ирана. Отстрел птиц был временно запрещен из-за опасности заражения перелетных птиц, также людей предостерегли от покупки дичи на местных рынках.

По данным Всемирной организации здравоохранения, птичий грипп является инфекционным вирусным заболеванием птиц, часто протекающим без очевидных симптомов. В некоторых случаях вирус может преодолевать видовой барьер и вызывать болезнь или бессимптомные инфекции у людей и животных.