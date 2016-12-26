Китай запустит еще один тур к спорному архипелагу в Южно-Китайском море

ПЕКИН, 26 дек — РИА Новости, Иван Булатов. Третий по счету китайский круизный лайнер весной 2017 года начнет осуществлять регулярные туры в район архипелага Парасельских островов (Сиша — китайский вариант) в Южно-Китайском море.

Как передает в понедельник агентство Синьхуа со ссылкой на компанию-оператора Hainan Strait Shipping Co., лайнер Changle Princess длиной 126,6 метра и шириной 20,5 метра совершит первый рейс в район островов Сиша в марте 2017 года. Лайнер способен взять на борт одну тысячу пассажиров, а также частный автотранспорт пассажиров, которые в будущем могут захотеть прокатиться на них на самом острове. Портом отправления лайнера будет город Санья (провинция Хайнань).

Компания Hainan Strait Shipping Co. начала совершать туры в Южно-Китайское море в 2013 году. С тех пор круизный лайнер компании совершил 121 путешествие. Второй круизный лайнер, принадлежащий компании Nanhai Cruises Company, начнет совершать туры к острову Сиша на этой неделе. Отмечается, что все три лайнера будут придерживаться одного маршрута.

В июле сообщалось, что Китай планирует купить от пяти до восьми круизных лайнеров для туров в Южно-Китайское море.

Ранее сообщалось, что китайская провинция Хайнань планирует до 2020 года запустить регулярные круизные путешествия к островам спорного архипелага Наньша (Спратли) в Южно-Китайском море. Кроме этого, Хайнань также планирует запустить отдельные путешествия в Южно-Китайское море с многочисленными остановками, целью которых, как отмечается, является развитие туристической отрасли провинции. Власти провинции также планируют оптимизировать маршруты к другим спорным островам региона — Сиша.

У Китая и ряда стран региона — Японии, Вьетнама и Филиппин — есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. КНР считает, что Филиппины и Вьетнам сознательно используют поддержку США для эскалации напряженности в регионе. Постоянная палата третейского суда в Гааге 12 июля по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Китай не признал решение арбитража.