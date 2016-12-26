Украина получила от Австрии 60 барж по контракту 27-летней давности

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Компания "Украинское дунайское пароходство" сообщила на официальном сайте о получении 60 барж по контракту, заключенному в 1989 году.

Договор был подписан "Совкомфлотом", обязательства которого после распада СССР перешли "Украинскому дунайскому пароходству". При заказе был внесен аванс в размере 15% от стоимости барж, однако реализация контракта не раз откладывалась из-за войны в Югославии.

В 2015 году Украина договорилась о снижении задолженности на 90% в обмен на ее погашение до 30 ноября 2016 года. В ноябре долг был погашен, и 13 декабря была оформлена передача барж.

Россия в 2015 году выиграла суд у "Украинского дунайского пароходства", претендовавшего на комплекс зданий и земельный участок бывшего советского "Дунайского морского пароходства" в Вене. Верховный суд Австрии постановил, что все объекты недвижимости бывшего СССР принадлежат России.