США
28.1228 декабря04:12МСК
USD60.86-0.05
EUR63.57-0.16
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Нетаньяху считает, что жесткий ответ на резолюцию ООН не навредит Израилю

20:5226.12.2016
(обновлено: 22:00 26.12.2016)
6145815
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Никольский
Перейти в фотобанк

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 дек – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что дипломатические и экономические контрмеры в отношении стран, инициировавших и поддержавших антипоселенческую резолюцию СБ ООН, только улучшат отношения еврейского государства с внешним миром, где уважают "сильные и способные постоять за себя" нации.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Нетаньяху: резолюция СБ ООН по поселениям - дело рук администрации Обамы

Израиль отказался выполнять резолюцию и уже ответил на нее прекращением помощи Сенегалу, отзывом посла из Новой Зеландии, отменой визита премьер-министра Украины, сокращением взносов в бюджеты ООН и вызовом "на ковер" дюжины иностранных послов.

"Это ответственный, взвешенный и энергичный ответ, естественная реакция здорового народа, который дает понять нациям мира, что то, что было сделано в ООН, для нас неприемлемо… Израиль – это страна, у которой есть национальная гордость, и другую щеку мы не подставим", — ответил Нетаньяху критикам, которые сравнили его реакцию с объявлением "мировой войны".

Решительный ответ, по его словам, закладывает основу для иного отношения к Израилю в будущем.

"В заискивании нет никакой дипломатической мудрости. Наши отношения с зарубежными странами не только не пострадают, но со временем улучшатся, потому что в мире уважают сильные государства, которые способны постоять за себя, и не уважают заискивающие, склоняющие головы нации", — добавил глава правительства.

Местные СМИ сообщали, что на состоявшемся накануне заседании военно-политического кабинета израильским министрам было предписано свести к минимуму или, по другим данным, вообще приостановить контакты с коллегами из 14 стран-членов СБ ООН, которые поддержали антипоселенческую резолюцию. Представитель Нетаньяху отказалась подтвердить или опровергнуть эти публикации. "Мы не комментируем обсуждения и решения военно-политического кабинета", — сказала она РИА Новости.

При голосовании в СБ ООН, которое состоялось в пятницу, воздержались только США, но именно американцев, которые впервые за восемь лет президентства Барака Обамы не воспользовались правом вето, израильтяне считают закулисным вдохновителем инициативы.

Нетаньяху сказал, что в следующем месяце, до смены хозяина Белого дома, возможны еще "одна-две попытки навредить нам".

Протестующий против разделительной стены палестинец в окрестностях Рамаллы. 17 февраля 2012
© AP Photo/ Majdi Mohammed
Палестина обратится в ООН, если Израиль не выполнит резолюцию по поселениям

Принятая в пятницу резолюция провозглашает еврейские поселения, в которых на оккупированных палестинских территориях живут 600 тысяч израильтян, "вопиющим нарушением норм международного права" и "препятствием для достижения справедливого, прочного и всеобъемлющего мира в регионе".

СБ ООН потребовал от Израиля "незамедлительно и полностью" прекратить всю поселенческую деятельность и заявил, что не признает изменений "довоенных" границ, не согласованных между конфликтующими сторонами. Документ не предполагает санкционных мер за невыполнение его положений, но при выстраивании отношений с еврейским государством мировому сообществу рекомендуется дифференцировать собственно территорию Израиля и оккупированные им земли.

Комментировать
+
В мире
Обсуждение
4 пользователя оставили 6 комментариев
Комментировать
Показать новые комментарии (0)
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2016 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.