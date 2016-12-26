Следствие подтвердило приезд в Лион тунисца Амри после теракта в Берлине

© REUTERS/ Stringer Сбежавший из Германии террорист был в городе, куда приезжал Олланд Следователи подтвердили, что согласно данным видеонаблюдения, тунисец Анис Амри после теракта в Берлине, в совершении которого он подозревается, направился во французский Лион.

Ранее СМИ сообщали, что камеры зафиксировали 24-летнего Амри на вокзале в Лионе днем в четверг – через три дня после террористической атаки в столице ФРГ. В Лионе он купил билет до Милана на скоростной поезд, заплатив наличными.

"Предполагаемый убийца появился на платформе вокзала (в Лионе) в четверг днем, 22 декабря. Он был в шапке и с сумкой за спиной. Согласно данным видеонаблюдения, он был один", — сообщил агентству Франс Пресс источник, близкий к расследованию.

Следователи пытаются выяснить, как именно Амри попал на территорию Франции.

Неделю назад грузовик протаранил рождественский базар в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ). Подозреваемый в причастности к теракту в Берлине 24-летний тунисец Анис Амри был официально объявлен в розыск. В пятницу, 23 декабря, стало известно, что Амри убит в Италии в перестрелке с полицией.