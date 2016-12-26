Палестина обратится в ООН, если Израиль не выполнит резолюцию по поселениям

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Палестина намерена подать жалобу в СБ ООН в течение трех месяцев, если Израиль откажется выполнять антипоселенческую резолюцию, принятую на прошлой неделе, заявил агентству Sputnik посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль.
Совет Безопасности ООН в пятницу принял резолюцию, которая требует от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим. Несмотря на многократные призывы Израиля, США, вопреки обыкновению, воздержались при голосовании, не став ветировать проект, благодаря чему его удалось принять. Канцелярия Нетаньяху накануне объявила, что не будет выполнять резолюцию.