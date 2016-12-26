СМИ сообщили о ликвидации порядка 100 боевиков в Мосуле за сутки

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Иракские силовики и войска международной коалиции во главе с США ликвидировали 97 боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на востоке и юге Мосула, сообщает в понедельник телеканал CNN со ссылкой на объединенное военное командование Ирака.

По данным военных, боевики были убиты в воскресенье в ходе трех отдельных инцидентов, в том числе при авиаударе.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на американского военного инструктора сообщило, что иракские силы в ближайшие дни начнут новую фазу операции по освобождению Мосула.

Операция во втором по величине городе Ирака, захваченном ИГ в 2014 году, продолжается с октября при участии военных, курдских сил пешмерга и коалиции во главе с США. Военным на первых этапах удалось занять ряд районов на востоке Мосула, но продвижение затем замедлилось.