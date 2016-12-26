Порошенко подписал госбюжет Украины на 2017 год

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко подписал государственный бюджет страны на 2017 год, сообщила в понедельник пресс-служба главы украинского государства.

Верховная рада Украины 21 декабря приняла в целом проект госбюджета на 2017 год, предусматривающий дефицит на уровне 3% ВВП.

"Президент Петр Порошенко подписал закон "О Государственном бюджете Украины на 2017 год", — говорится в сообщении.

Парламент Украины 20 октября утвердил в первом чтении проект госбюджета на будущий год с ростом на уровне 3%. Правительство закладывает в документе на будущий год инфляцию на уровне 8,1% и курс доллара в 27,2 гривны. Исходя из закладываемого в госбюджете среднегодового курса доллара, цена на газ составит 245,8 доллара за тысячу кубометров.

По предложению Порошенко финансирование сектора обороны и безопасности увеличено со 114 миллиардов гривен (около 4,3 миллиарда долларов) до 136 миллиардов гривен (5,1 миллиарда долларов), что составляет 5% ВВП.

Правительство не планирует увеличивать в следующем году общегосударственные налоги, в бюджете закладывается рост социальных стандартов. Ранее премьер Украины Владимир Гройсман сообщил, что в доработанном документе заложено увеличение в два раза минимальной зарплаты — до 3,2 тысячи гривен (около 125 долларов) вместо запланированных в первом варианте бюджета 1,6 тысячи гривен (63 доллара).