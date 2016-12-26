В Раде зарегистрировали законопроект о продвижении и защите русского языка

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционный блок" Евгений Балицкий зарегистрировал в парламенте законопроект о популяризации и защите русского языка, сообщается на сайте Рады.

Законопроект называется "Об обеспечении государственной поддержки мероприятий по развитию, популяризации и защиты русского языка, других языков национальных меньшинств на Украине". При этом полный текст законопроекта пока отсутствует на сайте парламента. Сейчас депутаты Рады находятся на каникулах и вновь приступят к работе 17 января 2017 года.

В начале декабря авторы законопроекта представили его на межрегиональной конференции по русскому языку в Днепре (ранее Днепропетровск). В документе предлагается запретить насильственное закрытие русскоязычных школ и русских культурных центров и отменить языковые квоты на телевидении и радио. При этом авторы отмечали, что для большей части населения страны русский язык является родным наряду с украинским.

Сразу после февральского госпереворота Верховная рада, контроль над которой захватила прежняя оппозиция, признала утратившим силу закон 2012 года об основах государственной языковой политики, который позволял использовать два языка в половине регионов Украины. Решение парламента об отмене "языкового" закона спровоцировало волнения на юге и юго-востоке Украины, и на тот момент исполняющий обязанности президента Александр Турчинов отказался подписывать это решение Рады.

Ряд депутатов парламента в 2014 год оспорили "языковой" закон в Конституционном суде, который пока не вынес окончательное решение по этому вопросу. Между тем, в партии "Оппозиционный блок" считают, что попытки властей вновь отменить закон могут привести к новой дестабилизации.