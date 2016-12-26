США
28.1228 декабря22:16МСК
USD60.67-0.19
EUR63.49-0.09
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

В Раде зарегистрировали законопроект о продвижении и защите русского языка

Тема:
Ситуация на Украине. Декабрь 2016 (471)
18:3526.12.2016
(обновлено: 16:59 28.12.2016)
242224915
Здание Верховной Рады Украины. Архивное фото
© РИА Новости

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционный блок" Евгений Балицкий зарегистрировал в парламенте законопроект о популяризации и защите русского языка, сообщается на сайте Рады.

Президент Украины Петр Порошенко во время мероприятия по случаю Дня достоинства и свободы. Архивное фото
© Фото: официальный сайт президента Украины
Деятельностью Порошенко недовольны 82% украинцев
Законопроект называется "Об обеспечении государственной поддержки мероприятий по развитию, популяризации и защиты русского языка, других языков национальных меньшинств на Украине". При этом полный текст законопроекта пока отсутствует на сайте парламента. Сейчас депутаты Рады находятся на каникулах и вновь приступят к работе 17 января 2017 года.

В начале декабря авторы законопроекта представили его на межрегиональной конференции по русскому языку в Днепре (ранее Днепропетровск). В документе предлагается запретить насильственное закрытие русскоязычных школ и русских культурных центров и отменить языковые квоты на телевидении и радио. При этом авторы отмечали, что для большей части населения страны русский язык является родным наряду с украинским.

Флаг Украины, Киев. Архивное фото
© Flickr/ Serenity Ibsen
Украинский депутат оценил возможные последствия отмены "языкового" закона
Сразу после февральского госпереворота Верховная рада, контроль над которой захватила прежняя оппозиция, признала утратившим силу закон 2012 года об основах государственной языковой политики, который позволял использовать два языка в половине регионов Украины. Решение парламента об отмене "языкового" закона спровоцировало волнения на юге и юго-востоке Украины, и на тот момент исполняющий обязанности президента Александр Турчинов отказался подписывать это решение Рады.

Ряд депутатов парламента в 2014 год оспорили "языковой" закон в Конституционном суде, который пока не вынес окончательное решение по этому вопросу. Между тем, в партии "Оппозиционный блок" считают, что попытки властей вновь отменить закон могут привести к новой дестабилизации.

Комментировать
+
В мире
Обсуждение
20 пользователей оставили 24 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Показать старые комментарии (4)
Показать новые комментарии (0)
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2016 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.