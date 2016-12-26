Российские эксперты по авиабезопасности прибудут в Каир 26 декабря

КАИР, 26 дек – РИА Новости, Маргарита Кислова. Эксперты по авиационной безопасности из России прибудут в понедельник в Каир для проверки аэропортов, сообщает новостной портал "Аль-Ахрам" со ссылкой на источники в министерстве гражданской авиации Египта.

Сообщается, что эксперты, прежде всего, осмотрят принятые за последнее время меры безопасности во втором терминале международного аэропорта Каира.

Полеты в Египет из РФ и туристический поток были приостановлены после катастрофы российского пассажирского самолета на Синае в конце октября 2015 года. Следствие продолжается до сих пор. Основной версией является взрыв на борту.

РФ заявила о необходимости обеспечения безопасности в аэропортах Египта для возобновления авиасообщения между странами. Стороны также сообщали о планах подписать межправсоглашение по авиабезопасности. Российская сторона рассчитывает, что Египет в ближайшее время установит в своих аэропортах автоматическую систему биометрического доступа сотрудников.

Также поднимались вопросы, связанные с видеонаблюдением по периметру аэропортов и аэровокзальных комплексов, организации специальных зон доступа предполетного досмотра пассажиров, организации дополнительного досмотра и мер безопасности непосредственно при выходе из гейтов на борт самолета уже в "чистой" зоне.