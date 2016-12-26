Израиль подтвердил вызов посла в МИД Украины из-за отмена визита Гройсмана

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 дек – РИА Новости. Посол Израиля в Киеве вызван в МИД Украины в связи с решением еврейского государства отменить намечавшийся на эту неделю визит премьер-министра страны Владимира Гройсмана, сообщает израильское внешнеполитическое ведомство.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил запланированный на эту неделю визит в страну главы украинского правительства Владимира Гройсмана. Решение отменить визит было принято в знак протеста против того, что Украина проголосовала в поддержку антипоселенческой резолюции Совета Безопасности ООН.

"Подтверждаем, что наш посол на Украине Эли Белоцерковский был вызван на встречу в МИД в Киеве в связи с решением Израиля в отношении визита премьер-министра Украины", — говорится в сообщении.

Совет Безопасности ООН ранее принял резолюцию, которая требует от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим. Несмотря на многократные призывы Израиля, США, вопреки обыкновению, воздержались при голосовании, не став ветировать проект, благодаря чему его удалось принять. Канцелярия Нетаньяху объявила, что не будет выполнять резолюцию.

Власти Израиля принимают различные дипломатические и экономические контрмеры против авторов инициативы, стран, ее поддержавших, и самой ООН.