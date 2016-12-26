Германия запросила у Италии информацию о причастном к теракту в Берлине

БЕРЛИН, 26 дек — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Генпрокуратура в немецком Карлсруэ подала запрос властям Италии для получения дополнительной информации об убитом Анисе Амри, который подозревается в совершении теракта в центре Берлина.

В частности, речь идет об информации об оружии Амри, сообщает агентство Рейтер

Амри был убит в ходе перестрелки с полицейскими в Милане в ночь на пятницу. Прокуратура собирается проверить, соответствует ли оружие, примененное Амри в перестрелке, тому, из которого был убит польский водитель грузовика, который протаранил рождественский базар в центре Берлина 19 декабря. Предполагается, что грузовик вел Амри, на руле и дверце водителя позже были обнаружены его отпечатки пальцев.

В результате теракта 12 человек погибли, 53 получили ранения разной степени тяжести.