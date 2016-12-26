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В мире

Трамп не стремится к гонке вооружений, считает эксперт

17:5226.12.2016
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Избранный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 26 дек — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Заявления избранного президента США Дональда Трампа по ядерному оружию не означают, что он стремится к гонке ядерных вооружений, считает вице-президент вашингтонского политологического "Евразия-центра" Эрл Расмуссен.

Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Путин отреагировал на слова Трампа о ядерном потенциале США

Ранее Трамп написал в Twitter, что США должны значительно укрепить и расширить возможности в области ядерных вооружений "до того времени, когда мир придет в чувство относительно ядерных бомб". Позже он добавил, что в случае гонки вооружений США превзойдет всех в этом процессе. Президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции ранее заявил, что предпосылки для новой гонки вооружений создали США, выйдя из договора по противоракетной обороне (ПРО). По словам главы государства, "не мы это придумали, мы вынуждены отвечать на этот вызов".

"Я не думаю, что заявления Трампа представляют собой что-то новое. На самом деле, он говорил об укреплении и расширении ядерных возможностей до тех пор, пока мир не возьмется за ум в плане ядерного оружия. Это абсолютно не значит, что Трамп стремится к гонке вооружений", — сказал РИА Новости в понедельник Расмуссен, более 20 лет прослуживший в Сухопутных войсках ВС США и вышедший в отставку в чине полковника.

Избранный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo/ Evan Vucci, File
Депутат считает, что слова Трампа о ядерном оружии не направлены против РФ

Американский политолог отметил, что "многие из наших ядерных вооружений давно выработали свой срок службы". По его словам, "устаревший ядерный арсенал, возможно, гораздо более опасен, чем любой враг". Он уверен, что "модернизация ядерных вооружений и инфраструктуры не означает гонку вооружений, но является ответственным шагом по обеспечению безопасности ядерных арсеналов".

"Это не означает ничего больше, чем создание серьезных ядерных сил, ориентированных на сдерживание. И я не вижу в этом никаких признаков новой гонки вооружений", — добавил Расмуссен.

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В мире
Обсуждение
1 пользователь оставил 1 комментарий
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  • 0855-261203
    А с кем соревноваться в гонке вооружений, когда они тратят под триллион долларов, а даже Китай четверть. Россия вообще уступила даже Индии. А ведь затраты включают и средства на новые разработки. У них еще троекратное превосходство по объему средств на оборону. Видимо, считают правильно, что оборона напрямую зависит от промышленного потенциала. И теперь они готовят развитие собственного производства в США и частичное его сокращение в Китае. Мудро. Хозяйственники. Надоело им ставить непрофессиональных павлинов, которые сами то ничего не создавали и производства не нюхали. Миллиардеры сами пошли во власть.
    18:05
    26.12.2016
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