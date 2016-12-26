Трамп не стремится к гонке вооружений, считает эксперт

ВАШИНГТОН, 26 дек — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Заявления избранного президента США Дональда Трампа по ядерному оружию не означают, что он стремится к гонке ядерных вооружений, считает вице-президент вашингтонского политологического "Евразия-центра" Эрл Расмуссен.

Ранее Трамп написал в Twitter, что США должны значительно укрепить и расширить возможности в области ядерных вооружений "до того времени, когда мир придет в чувство относительно ядерных бомб". Позже он добавил, что в случае гонки вооружений США превзойдет всех в этом процессе. Президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции ранее заявил, что предпосылки для новой гонки вооружений создали США, выйдя из договора по противоракетной обороне (ПРО). По словам главы государства, "не мы это придумали, мы вынуждены отвечать на этот вызов".

"Я не думаю, что заявления Трампа представляют собой что-то новое. На самом деле, он говорил об укреплении и расширении ядерных возможностей до тех пор, пока мир не возьмется за ум в плане ядерного оружия. Это абсолютно не значит, что Трамп стремится к гонке вооружений", — сказал РИА Новости в понедельник Расмуссен, более 20 лет прослуживший в Сухопутных войсках ВС США и вышедший в отставку в чине полковника.

Американский политолог отметил, что "многие из наших ядерных вооружений давно выработали свой срок службы". По его словам, "устаревший ядерный арсенал, возможно, гораздо более опасен, чем любой враг". Он уверен, что "модернизация ядерных вооружений и инфраструктуры не означает гонку вооружений, но является ответственным шагом по обеспечению безопасности ядерных арсеналов".

"Это не означает ничего больше, чем создание серьезных ядерных сил, ориентированных на сдерживание. И я не вижу в этом никаких признаков новой гонки вооружений", — добавил Расмуссен.