Sony Music сообщила о смерти Бритни Спирс в Twitter, а потом удалила запись

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Информация о смерти известной американской певицы Бритни Спирс появилась на верифицированном аккаунте в Twitter компании Sony Music, пишет газета Independent. Однако вскоре эта запись, вероятно, ставшая результатом хакерской атаки, была удалена.

"Покойся с миром Бритни Спирс", — процитировала газета пост Sony Music. В настоящее время записи нет в официальном аккаунте звукозаписывающей компании.

Следом за Sony Music аналогичный пост на своей странице в Twitter разместил американский музыкант, нобелевский лауреат Боб Дилан. В настоящее время записи отсутствует и в его микроблоге.

По данным газеты, аккаунт Sony Music мог стать объектом хакерской атаки.