Москалькова посетит в СИЗО на Украине похищенных российских военных

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетит похищенных российских военнослужащих Александра Баранова и Максима Одинцова, которые сейчас находятся на территории Украины, сообщили РИА Новости в аппарате российского омбудсмена.
Как сообщили в аппарате Москальковой, омбудсмен совместно с украинской коллегой Валерией Лутковской посетили СИЗО №1 в Симферополе.
"Украинский омбудсмен встретилась с тремя заключёнными, в том числе и с Ахтемом Чийгозом, который привлекается по статье "экстремизм". В свою очередь, Татьяна Москалькова посетит задержанных на Украине российских военнослужащих Александра Баранова и Максима Одинцова, которые сейчас находятся в Николаеве", — сообщили РИА Новости в аппарате омбудсмена.
Ранее сообщалось, что Москалькова и Лутковская договорились о посещении российских осужденных, находящихся на территории Украины, и украинских осужденных, находящихся в РФ.