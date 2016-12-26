Путин: в мире не становится меньше горячих точек

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек – РИА Новости. Проблемных горячих точек в мире не становится меньше, а застарелые конфликты не преодолеваются в желаемом объеме, это вызывает беспокойство, заявил президент России Владимир Путин.

"Мы знаем, как складываются непросто отношения во многих регионах мира. Количество проблемных "горячих точек" не уменьшается, а застарелые, к сожалению, конфликты не преодолеваются в том объеме, в котором бы хотелось", — заявил Путин на сессии совета ОДКБ.

Он отметил, что речь идет об Афганистане, Сирии и других регионах.